СК организовал проверку по факту гибели четырех человек в пожаре в Подмосковье

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СК организовал проверку по факту гибели четырех человек в результате пожара в хозяйственной постройке в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Возгорание произошло в хозяйственной постройке в городском округе Солнечногорске. По предварительной информации, в результате погибли четыре человека и пострадали двое. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана. Их городок находился на территории санатория "Сенеж".

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин пожара, а также обстоятельств происшествия. Продолжается разбор завалов", – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее по факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

