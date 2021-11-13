Четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в хозпостройке в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Денис воронин
Пожар произошел в хозяйственной постройке в подмосковном Солнечногорске, сообщает ТАСС.
ЧП произошло на улице Прибрежной. В результате погибли четыре человека, еще двое пострадали.
В ходе проверки прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что из горевшей на юге Москвы многоэтажки спасли 16 человек. Пожар произошел в двух квартирах на 7-м этаже 12-этажного дома в Булатниковском проезде. Один человек погиб. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров.
До этого пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на улице Рождественской на юго-востоке Москвы, три человека были спасены. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.