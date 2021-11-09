В аэропорту Мурманска провели эвакуацию из-за сообщения о "минировании"

13:05
Фото: ТАСС/ Лев Федосеев
Людей из аэропорта Мурманска эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
"В АО "Аэропорт Мурманск" проводится эвакуация аэровокзального комплекса в связи с сообщением о вероятной угрозе взрыва. Все службы отрабатывают ситуацию, согласно установленному плану действий при угрозе взрыва", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что случаи сообщений о "минировании" в разных регионах РФ активно начали фиксировать с конца 2019 года. Волна угроз взрыва затронула суды, ТЦ, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и медицинские учреждения. Однако они не подтверждались ни разу.
Так, в начале ноября текущего года неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта в Астраханской области, но оно оказалось ложным.
Также до этого рейс авиакомпании "Якутия" задержался более чем на два часа в аэропорту Хабаровска из-за пассажира, который перед вылетом сказал, что воздушное судно "заминировано".
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