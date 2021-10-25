В Бурятии эвакуируют сельскую школу после сообщения об угрозе взрыва

07:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Экстренные службы проводят проверку в средней школе поселка Поселье в пригороде Улан-Удэ. Об этом со ссылкой на местную администрацию сообщает ТАСС.
Уточняется, что сообщение об угрозе взрыва поступило на пульт ЕДДС в 09:11 по местному времени. Территорию школы оцепили, организована эвакуация учащихся и персонала.
"По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района, <...> проходит обследование территории школы сотрудниками Росгвардии на предмет обнаружения взрывного устройства", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что занятия отменены. В районной администрации уточнили, что сообщение о взрывном устройстве было отправлено на электронный адрес школы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за сообщения о неизвестном с гранатой эвакуировали общежитие СПбГУ. Речь идет о здании на проспекте Солидарности. В вузе рассказали, что данную информацию сообщил звонивший на центральный пост охраны.
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