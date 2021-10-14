Неизвестный сообщил о "минировании" здания Арбитражного суда в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов проверят здание Арбитражного суда после сообщения о его "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В минувший вторник неизвестный мужчина сообщил об угрозе взрыва в посольствах Алжира, Абхазии и Грузии, а также на трех стадионах и в аэропорту Внуково. Была организована доследственная проверка. После проведения обследований специалисты не обнаружили взрывчатые вещества на данных объектах.

В этот же день поступило сообщение о "минировании" самолета авиакомпании "Якутия" в аэропорту Хабаровска. В итоге рейс задержался более чем на два часа, а взрывчатые вещества найдены не были. Человека, который заявил о бомбе, задержали.

