Расписание электричек изменится на восьми направлениях МЖД с 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Расписание электричек в пределах Московского транспортного узла изменится с 12 декабря, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
Объем движения увеличится на четыре пары поездов по будням и на одну – в выходные. Это должно уменьшить интервалы движения. Некоторые составы будут делать дополнительные остановки.
На Киевском направлении по будням продлят маршрут поезда № 6341, который отправляется в 18:37 с Киевского вокзала. Теперь он будет следовать до станции Малоярославец.
На Павелецком направлении по рабочим дням будут курсировать дополнительные поезда:
На Казанском направлении экспрессы № 7040, 7084, 7042, 7044, 7098, 7041, 7043, 7045, 7051 и 7085 Казанский вокзал – Рязань будут останавливаться на станции Выхино.
Также там будут следовать два дополнительных поезда:
На Ярославском направлении назначили два дополнительных поезда:
Для удобства пассажиров Рижского направления по рабочим дням продлят маршрут поезда № 6008 до Рижского вокзала. Он будет отправляться со станции Шаховская в 12:54 вместо станции Волоколамск.
В связи с реконструкцией Курского вокзала на одноименном направлении сократится маршрут следования 26 поездов. Они будут ходить с пассажирами только от и до станции Москва-Товарная.
Ранее сообщалось, что компания "Российские железные дороги" (РЖД) добавит в расписание более 500 дополнительных поездов дальнего следования в период с 24 декабря до 9 января. Такая мера направлена на удовлетворение спроса на поездки по России, который традиционно повышается в преддверии Нового года. В компании ожидают, что пик спроса придется на 29–30 декабря и 8–9 января.
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