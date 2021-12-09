Расписание электричек изменится на восьми направлениях МЖД с 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание электричек в пределах Московского транспортного узла изменится с 12 декабря, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Объем движения увеличится на четыре пары поездов по будням и на одну – в выходные. Это должно уменьшить интервалы движения. Некоторые составы будут делать дополнительные остановки.

На Киевском направлении по будням продлят маршрут поезда № 6341, который отправляется в 18:37 с Киевского вокзала. Теперь он будет следовать до станции Малоярославец.

На Павелецком направлении по рабочим дням будут курсировать дополнительные поезда:

№ 6751 Павелецкий вокзал – Бирюлево (отправление в 05:05);

№ 6742 Бирюлево – Павелецкий вокзал (отправление в 05:52);

№ 6645 Павелецкий вокзал – Домодедово (отправление в 12:05);

№ 6651 Павелецкий вокзал – Домодедово (отправление в 14:10);

№ 6644 Домодедово – Павелецкий вокзал (отправление в 11:49);

№ 6646 Домодедово – Павелецкий вокзал (отправление в 12:27).

На Горьковском направлении до Балашихи по будням назначили четыре дополнительных рейса, по выходным – восемь. Из-за реконструкции станции Железнодорожная в утренний час пик не будет ходить один поезд. По будням запустят экспрессы № 7174 Курский вокзал – Крутое и № 7179 Крутое – Курский вокзал.

На Казанском направлении экспрессы № 7040, 7084, 7042, 7044, 7098, 7041, 7043, 7045, 7051 и 7085 Казанский вокзал – Рязань будут останавливаться на станции Выхино.

Также там будут следовать два дополнительных поезда:

№ 6733 Виноградово – Казанский вокзал (отправление в 07:05);

№ 6720 Казанский вокзал – Виноградово (отправление в 05:51).

График разработали с учетом проведения реконструкции Казанского вокзала. Кроме того, пять поездов дальних зон будут следовать по другим путям с большим количеством остановок на участке Раменское – Казанский вокзал.

На Ярославском направлении назначили два дополнительных поезда:

№ 6902 Ярославский вокзал – Мытищи (отправление в 05:31);

№ 6913 Мытищи – Ярославский вокзал (отправление в 06:27).

На Савеловском направлении запустят дополнительный поезд Дубна – Савеловский вокзал, который будет отправляться в 22:17.

Для удобства пассажиров Рижского направления по рабочим дням продлят маршрут поезда № 6008 до Рижского вокзала. Он будет отправляться со станции Шаховская в 12:54 вместо станции Волоколамск.

В связи с реконструкцией Курского вокзала на одноименном направлении сократится маршрут следования 26 поездов. Они будут ходить с пассажирами только от и до станции Москва-Товарная.

Ранее сообщалось, что компания "Российские железные дороги" (РЖД) добавит в расписание более 500 дополнительных поездов дальнего следования в период с 24 декабря до 9 января. Такая мера направлена на удовлетворение спроса на поездки по России, который традиционно повышается в преддверии Нового года. В компании ожидают, что пик спроса придется на 29–30 декабря и 8–9 января.