Дептранс опубликовал график движения поездов МЦД в новогоднюю ночь

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Столичный Дептранс опубликовал расписание движения поездов МЦД в ночь на 1 января.
"В новогоднюю ночь мы продлим работу МЦД до 02:30 – встречайте 2022 год, где захотите, и возвращайтесь домой в уютных поездах", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Последний поезд МЦД-1 из Лобни в сторону Одинцова отправится в 03:08. В обратном направлении последние составы пойдут в 03:07. Последний поезд МЦД-2 из Нахабина в Подольск отправится в 02:08. Из Подольска в Нахабино последний состав уйдет в 02:11.
С полным расписанием можно ознакомиться на сайте или в приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что столичное метро и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь. С 20:00 и до 06:00 проезд будет бесплатным. Кроме того, часть маршрутов наземного транспорта станут круглосуточными, а часть будут работать до 03:30.
В преддверии Нового года и в выходные дни по особому графику будут курсировать и поезда ЦППК. Последние пригородные электрички будут отправляться позже обычного. Например, последний поезд, следующий по маршруту Москва – Железнодорожная Горьковского направления МЖД, в новогоднюю ночь и ночь перед Рождеством отправится в 02:20, а обратный – в 03:15. То же касается и других рейсов.
Столичный транспорт будет ходить дольше обычного в новогоднюю ночь
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