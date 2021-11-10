Пластинки Высоцкого и статуэтку жирафа забыли пассажиры поездов ЦППК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В поездах ЦППК с начала года было найдено около 300 забытых вещей. Лидерами остаются пакеты, головные уборы, зонты, портфели и кошельки, но встречаются и необычные предметы, рассказали в компании.

Один коллекционер забыл в вагоне собрание редких виниловых пластинок Владимира Высоцкого. Еще один мужчина оставил упаковку из шести бутылок тархуна, а на багажной полке одного из поездов нашли фарфоровую статуэтку жирафа.

При обнаружении бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду и оцепляют место. Далее сотрудники транспортной полиции забирают оставленные предметы.

Ранее в компании "Аэроэкспресс" рассказали о необычных забытых пассажирами вещах. Среди оставленных предметов оказались рентгеновские снимки, кимоно, книга про Кришну и валики для краски.