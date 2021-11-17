Склад забытых вещей появился на столичной станции метро "Черкизовская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На "Черкизовской" станции Московского метрополитена появился новый склад забытых вещей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Туда отправится все, что потерялось в наземном транспорте и МЦК", – пояснили в департаменте, добавив, что единственное исключение составляют документы: их направляют в УВД на метрополитене.
Отмечается, что новый склад расположен в шаговой доступности от крупного транспортного узла на выходе из метро, благодаря чему пассажиры легко смогут его найти.
Это третий склад забытых вещей, организованный в столице. Еще два находятся возле станций "Деловой центр" и "Котельники", в них поступают вещи, забытые в метро.
Ранее сообщалось, что в поездах ЦППК с начала года было найдено около 300 забытых вещей. Лидерами остаются пакеты, головные уборы, зонты, портфели и кошельки, но встречаются и необычные предметы.
Один коллекционер забыл в вагоне собрание редких виниловых пластинок Владимира Высоцкого. Еще один мужчина оставил упаковку из шести бутылок тархуна, а на багажной полке одного из поездов нашли фарфоровую статуэтку жирафа.
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