Эксперты рассказали, что чаще всего туристы забывали в отелях

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Эксперты провели опрос владельцев отелей, квартир и гостевых домов и выяснили, что чаще всего туристы забывали у них этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса Tvil.ru.
"Каждый пятый гость оставил в отеле свой термос с горячим чаем. Кто-то успел вернуться, вспомнив вовремя о забытой вещи", – рассказали в пресс-службе.
Также путешественники забывали вечерние платья, обувь, игрушки для взрослых, самогон, нижнее белье, украшения, зарядки для гаджетов, электрогриль и мини-радио, а однажды туристы забыли в частном доме питомца.
Ранее стало известно, какие предметы пассажиры чаще всего забывали в столичных аэропортах с начала года. Самыми необычными стали топор, перфоратор и автомобильная шина.
В аэропорту Домодедово с начала текущего года пассажиры забыли около 30 тысяч вещей, в числе которых микроволновка и плазменный телевизор. В бюро находок аэропорта Шереметьево было принято 13 099 найденных предметов. А во Внуково с начала года пассажиры забыли 10 424 предмета.
Ранее сообщалось, что пассажиры поездов ЦППК в 2020 году перевезли 300 тысяч питомцев. В основном это собаки и кошки, однако бывали и исключения. Прошлым летом необычными пассажирами стали кролики, мини-пиг и цыплята. Осенью в электропоездах были замечены большой попугай ара в клетке, щенки хаски, а одна женщина везла с дачи уток. Зимой список перевезенных домашних питомцев пополнили хамелеон, семейство хорьков и каракал.
Куда обращаться, если оставили вещь в метро
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