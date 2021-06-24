Рога лося, челюсть и напольный фен забыли пассажиры московского метро с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около 8 тысяч вещей забыли пассажиры в столичном метрополитене с начала года, сообщили Москве 24 в пресс-службе метро. Из них порядка 1,6 тысячи вещей было возвращено владельцам.
"Топ самых необычных потерянных вещей: телевизор, головной убор священнослужителя, рога лося, челюсть стоматологическая, сушилка (фен) напольная для парикмахерских, дорожный знак", – рассказали в пресс-службе метро.
Кроме того, среди популярных потерянных вещей наушники (беспроводные), кейсы (зарядное устройство для наушников), телефоны, а также сезонные вещи – головные уборы, перчатки, шарфы, зонты, самокаты, термосумки.
Представитель метро отметил, что большую часть среди забытых вещей составляют чемоданы, дорожные сумки, рюкзаки с личными вещами пассажиров.
Если вещи потерялись в метро или МЦК, то следует обратиться на склад забытых вещей метрополитена, куда передаются все вещи, найденные в поездах и на станциях, кроме документов. Документы передаются в полицию.
Уточнить информацию о поступлении потерянных вещей на склад можно в контакт-центре "Московский транспорт" по телефону +7 (495) 539-54-54 или набрав 3210 с мобильного телефона. Склады забытых вещей находятся на станциях "Котельники" (восточный вестибюль – первый вагон из центра) и "Деловой центр" (второй ярус станции).
Кроме того, сообщить о забытой в метро вещи пассажиры могут с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" во вкладке "Еще" – "Забытые вещи".
Инфографика: Москва 24
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