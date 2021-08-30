Названы предметы, которые забывали пассажиры в аэропортах Москвы с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С начала года в столичных аэропортах пассажиры забыли более 50 тысяч вещей. Самыми необычными стали топор, перфоратор и автомобильная шина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Так, в Домодедово с начала 2021 года пассажиры забыли порядка 30 тысяч вещей, в числе которых микроволновка, плазменный телевизор и перфоратор.

В бюро находок аэропорта Шереметьево было принято 13 099 найденных предметов. Самые необычные из них – наградной кубок, топор, автомобильная шина и зубной протез.

Во Внуково с начала года пассажиры забыли 10 424 предмета.

"Чаще всего пассажиры забывают ремни, наручные часы, телефоны, головные уборы и зарядные устройства. Необычные вещи за этот период не поступали", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пассажиры поездов ЦППК в 2020 году перевезли 300 тысяч питомцев. В основном это собаки и кошки, однако бывали и исключения. Прошлым летом необычными пассажирами стали кролики, мини-пиг и цыплята. Осенью в электропоездах были замечены большой попугай ара в клетке, щенки хаски, а одна женщина везла с дачи уток. Зимой список перевезенных домашних питомцев пополнили хамелеон, семейство хорьков и каракал.