Пассажиры заметили скелет на станции метро "Белорусская"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пассажиры заметили скелет на станции столичного метро "Белорусская". Соответствующее фото Москве 24 прислали очевидцы.

На фото попала девушка со скелетом в руках. Она стояла на середине платформы Кольцевой линии метро.

Ранее сообщалось, что пассажиры московских железнодорожных вокзалов забывали бензобак, раковину и настенную карту Средней Азии с июня по август. При этом чаще всего люди оставляли сумки, наушники, очки, зонты, зарядные устройства и телефоны.

До этого о 40 забытых плюшевых утятах сообщили в Дептрансе, оставленных в столичном метро на одной из станций салатовой ветки. Сейчас утки ждут своего хозяина на складе забытых вещей на станции Котельники.

