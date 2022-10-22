Зонты, перчатки и головные уборы забыли в столичном транспорте с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала осени в столичном транспорте пассажиры забывали зонты, перчатки и головные уборы, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

Уточняется, что на склады забытых вещей всего поступило: 413 зонтов, 124 головных убора и 15 пар перчаток. В частности, среди поступивших вещей – зонт от дома мод Вячеслава Зайцева.

"На склады забытых вещей попадает все, что забыли в метро, на Московском центральном кольце, в наземном транспорте", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что забывшим вещи пассажирам нужно позвонить по номеру 3210 (с мобильного телефона), написать в чат-бот Александра, подать обращение о потере вещей в приложении "Метро Москвы".

Ранее пассажир забыл контейнеры с божьими коровками на станции метро "Китай-город" в Москве. Насекомых передали на склад забытых вещей. Обычно животных всегда передают в приют, но хозяин насекомых приехал до этого момента. Он пояснил, что коллекционирует божьих коровок.

В Дептрансе отметили, что в результате перемещений ни одна божья коровка не пострадала.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!