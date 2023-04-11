Российские космонавты прошли подготовку для выхода в космос с американского сегмента МКС

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Российские космонавты прошли подготовку для возможного выхода в открытый космос из американского сегмента Международной космической станции (МКС). Первыми прошедшими подготовку стали командир отряда Олег Кононенко и Николай Чуб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Кононенко.

Тем не менее, по словам космонавта, подобная подготовка будет необходима только в случае, если на борту МКС будет находится лишь экипаж российского корабля и нужно будет выполнить срочные задачи на американском сегменте.

В американской космической администрации планируют, чтобы российских космонавтов готовили к работе за бортом американского сегмента как минимум по 2030 год.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля. Соответствующая подготовка космонавтов была проведена с 7 по 9 апреля.

До этого сообщалось, что ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.

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