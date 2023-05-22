К МКС стартовал корабль с коммерческими туристами – SpaceX

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Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческой программы Axiom. Об этом сообщает SpaceX.

Ракета стартовала в 00:37 по московскому времени в понедельник 22 мая. Корабль был запущен на уже многократно летавшей первой ступени Falcon 9.

Командиром корабля стала экс-астронавт NASA Пегги Уитсон. Вместе с ней на МКС прибудут предприниматель и автогонщик Джон Шоффнер, а также два астронавта из Саудовской Аравии: Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи.

На МКС они пробудут всего 8 дней, в течение которых будут работать с ее постоянным экипажем.

До этого сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" совместно с коллегами из США разработала проект технического документа, который регламентируют процесс сведения с орбиты МКС.

Для того, чтобы свести станцию с орбиты рассматриваются различные сценарии, в которых задействованы возможности обеих сторон. Обсуждения происходят в том числе на уровне руководства программы МКС.

