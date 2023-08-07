Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты

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Жителей поселка Шахтинска Верхнебуреинского района Хабаровского края эвакуируют 11 августа из-за предполагаемого падения ступеней ракеты-носителя "Луна-25". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главу района Алексея Маслова.

Отмечается, что в предполагаемую зону падения попадают район паромной переправы на реке Бурея и устье рек Саганар, Уссамах, Лепикан, Умальта, Тастах. Жителей Шахтинска эвакуируют 11 августа в 07:30 утра. Также выезд в зону падения первой ступени "Луны-25" запрещен.

Ранее сообщалось, что запуск на орбиту новейшего навигационного аппарата "Глонасс-К2" запланировали на 7 августа. Его произведут с космодрома Плесецк.

Также первый отечественный спутник группировки "Марафон-IoT" будет отправлен на космодром в конце 2023 года. Группировка "Марафон-IoT" будет состоять из 264 аппаратов, с их помощью будут реализовываться сервисы мобильного интернета вещей и решаться задачи в интересах авиации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" стартовала с космодрома Восточный