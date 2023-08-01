Первый спутник для интернета вещей "Марафон" отправят на космодром в конце года

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Первый российский спутник группировки "Марафон-IoT", предназначенной для интернета вещей, будет отправлен на космодром в конце 2023 года. Об этом заявил генеральный директор АО "Решетнев" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Евгений Нестеров.

"Завершить изготовление и испытания космического аппарата, а затем отправить его на полигон запуска планируется в соответствии с программой - в конце четвертого квартала 2023 года", – приводит его слова ТАСС.

Группировка "Марафон-IoT" будет состоять из 264 аппаратов, которые будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях. С их помощью будут реализовываться сервисы мобильного интернета вещей и решаться задачи в интересах авиации.

Запуски спутников будут проходить с 2024 по 2028 год.

В июне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил Владимиру Путину, что спутник "Глонасс-К2" будет запущен в августе этого года. По его словам, пусковая программа выполнялась без срывов и переносов.

В январе стало известно, что орбитальная группировка спутников ГЛОНАСС в 2023 году будет обновлена тремя аппаратами нового поколения. Уточнялось, что это позволит повысить точность системы и качество услуг на ее базе.

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