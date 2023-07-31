Первый запуск новейшего аппарата "Глонасс-К2" с Плесецка запланировали на 7 августа

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Запуск на орбиту новейшего навигационного аппарата "Глонасс-К2" запланировали на 7 августа. Он будет произведен с космодрома Плесецк. Об этом сообщается в письме командующего космическими войсками – заместителя главкома ВКС России, опубликованном на сайте администрации сельского поселения Сафроновского Ленинского района Архангельской области.

Отмечается, что запуск состоится в соответствии с планом запусков космических аппаратов на 2023 год в рамках госпрограммы РФ "Космическая деятельность России", программ международного сотрудничества и коммерческих проектов. Для осуществления пуска задействуют район падения отделяющихся частей ракеты космического назначения "Вашка".

В июне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил Владимиру Путину, что спутник "Глонасс-К2" будет запущен в августе этого года. По его словам, пусковая программа выполнялась без срывов и переносов.

В январе стало известно, что орбитальная группировка спутников ГЛОНАСС в 2023 году будет обновлена тремя аппаратами нового поколения. Уточнялось, что это позволит повысить точность системы и качество услуг на ее базе.

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