Запуск "Союза МС-25" с представительницей Белоруссии состоится в марте 2024 года

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, белорусская космонавтка Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон направятся к Международной космической станции (МКС) 13 марта 2024 года на корабле "Союз МС-25". Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"Ожидается, что Олег Новицкий и Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Трейси Дайсон продолжит полет на станции", – говорится в сообщении.

В марте этого года стало известно, что межведомственная комиссия "Роскосмоса" определила состав экипажей, которые будут готовиться к полету на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2023 года и весной 2024-го. Сообщалось, что Новицкий, О'Хара и космонавт из Белоруссии вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Дайсон продолжит полет и приземлится на "Союзе МС-25" с Чубом и Кононенко.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что спутник "Кондор-ФКА" выведен на заданную орбиту. Запуск второго спутника "Кондор-ФКА" запланирован на 2024 год, еще двух – к 2029–2030 годам.

24 мая корабль "Прогресс МС-23" автоматически пристыковался к российского научному модулю "Поиск" на МКС. Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев контролировали операцию по стыковке с борта МКС.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23" стартовала с Байконура