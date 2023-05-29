В "Роскосмосе" утвердили состав экспедиций для полетов на МКС

Фото: roscosmos.ru

Межведомственная комиссия "Роскосмоса" определила состав экипажей, которые будут готовиться к полету на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2023 года и весной 2024-го. Информация появилась на сайте госкорпорации.

В экипаж 70 и 71 вошли космонавты "Роскосмоса" Николай Чуб и Олег Кононенко и астронавт NASA Лорал О'Хара. Они отправятся на МКС в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24".

В экипаж 21 включены космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и гражданка Белоруссии. Они полетят на МКС в марте 2024 года на "Союзе МС-25".

Планируется, что Новицкий, О'Хара и космонавт из Белоруссии вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Дайсон продолжит полет и приземлится на "Союзе МС-25" с Чубом и Кононенко.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что спутник "Кондор-ФКА" выведен на заданную орбиту. Запуск второго спутника "Кондор-ФКА" запланирован на 2024 год, еще двух – к 2029–2030 годам.

24 мая корабль "Прогресс МС-23" автоматически пристыковался к российского научному модулю "Поиск" на МКС. Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев контролировали операцию по стыковке с борта МКС.