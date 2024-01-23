Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана

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Проект космоплана, способный доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию, представили на "Королевских чтениях". Его показал генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан", – следует из презентации Соловьева.

Выведение летательного аппарата на орбиту будет проходить с помощью ракеты-носителя среднего класса.

Ранее стало известно, что пилотируемый корабль "Союз МС-25", на котором на МКС отправится представительница Белоруссии, стартует 21 марта.

В "Роскосмосе" уточнили, что борт доставит на орбиту международный экипаж: космонавта Олега Новицкого, участницу космического полета из Республики Беларусь Марину Василевскую и астронавта NASA Трейси Дайсона.

Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе