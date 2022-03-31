Корабль New Shepard начал четвертый суборбитальный полет

Видео: youtube.com/Blue Origin

Корабль New Shepard компании Джеффа Безоса начал четвертый суборбитальный полет.

Запуск с космодрома в районе американского города Ван-Хорн в Техасе произвела американская компания Blue Origin.

На борту корабля находятся шесть космических туристов. Среди них – ведущий разработчик корабля Гэри Лай, инвестор Марти Аллен, глава компании Tricor International Марк Хейгл и его жена Шэрон. Кроме того, в полет отправились предприниматель и путешественник Джим Китчен и глава компании Commercial Space Technologies Джордж Нилд.

Космический корабль New Shepard завершил первый пассажирский полет в июле 2021 года. Пассажиром и инициатором полета выступил миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос. Вместе с ним в полет отправились его младший брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уэлли Фанк, а также 18-летний американец Оливер Деймен.