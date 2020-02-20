В Хорошёвском районе проведут реорганизацию промзоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве приняли решение о реорганизации промзоны в районе Хорошёвском, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент на этой территории расположены устаревшие заводы. Площадь промзоны составляет 5,5 тысячи квадратных метров.

На заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы приняли решение о строительстве на этом месте многофункционального комплекса. В него войдут детский образовательный, медицинский и физкультурно-оздоровительный центры. Также там будут построены складские помещения.

Общая площадь застройки составит 29,2 тысячи квадратных метров. В настоящий момент планируется провести публичные слушания по данному проекту.

Ранее Сергей Собянин сообщил о комплексном благоустройстве района Чертаново Центральное. Работы запланировали провести за три года.

Также 20 февраля анонсировали строительство многоуровневой автомобильной стоянки на Большой Внуковской улице. Здание будет выполнено в стиле футуризма.