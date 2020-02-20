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Город

11:45

Футуристичный гаражный комплекс появится в Москве

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многоуровневая автомобильная стоянка появится на Большой Внуковской улице, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Проект строительства уже согласован.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, здание будет выполнено в футуристичном стиле и облицовано панелями зеленого цвета.

"Этот паркинг – хороший пример того, что даже сугубо утилитарное здание может произвести эффект. В этом случае авторам удалось вместить достаточное количество машино-мест и при этом создать сильный футуристичный образ", – рассказал он.

Автомобильная стоянка будет представлять собой пятиэтажное здание площадью около 10 тысяч квадратных метров. На первом этаже, помимо стоянок автомобилей, расположатся технические и подсобные помещения.

Здание подсветят, а прилегающую к нему территорию благоустроят.

В Бабушкинском районе столицы появится четырехэтажный гаражный комплекс на 800 машино-мест. Решение о строительстве приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Сейчас на территории будущего комплекса расположены индивидуальные гаражи. Площадь земельного участка составляет 1,2 гектара.

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