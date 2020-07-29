Завод по производству готовых строительных модулей построят в ТиНАО

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В ТиНАО планируют построить завод по производству готовых строительных модулей, его площадь составит более 160 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

На территории ТиНАО в поселении Марушкинском появится роботизированный завод по производству сверхкрупноразмерных модулей для строительства жилых домов, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"В результате реализации проекта будет создано 2 тысячи 500 новых рабочих мест", – сказала она.

Как отмечается, на стройплощадку будут поставлять уже готовые квартиры, при этом на установку модулей потребуется минимальное количество времени. В пресс-службе пояснили, что модуль является блоком до 100 квадратных метров со всеми необходимыми инженерными системами, готовность которых составляет 97%.

Ранее сообщалось, что на базе Таганского мясокомбината организуют многофункциональный кластер. Производственно-складской комплекс построят на участке площадью 4,7 гектара. Там расположится пищевое производство, фабрики, кухни ресторанов, кафе и сервисы, которые готовят под доставку. Кроме того, на базе кластера оборудуют складские мультитемпературные помещения, а также отведут часть площади под офисные помещения.

