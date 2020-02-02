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Город

03:45

Комплекс по производству хлеба построят на западе Москвы

город строительство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Ново-Переделкино на западе Москвы планируют построить промышленный комплекс по производству хлебобулочных изделий, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики, в этой связи ООО "Нижегородский хлеб" был передан земельный участок. Его площадь составляет 2,2 гектара. Общий объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей.

Строительство будет осуществляться по адресу: Проектируемый проезд 6522, рядом с деревней Орлово. Площадь комплекса не должна превышать 26 тысяч квадратных метров. Он позволит обеспечить рабочими местами 110 жителей близлежащих районов.

Ранее стало известно, что завод по производству лекарств появится в Зеленограде. Предполагается, что он позволит наладить производство лекарств для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, а также рассеянного склероза.

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