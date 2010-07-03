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19:26

Производственно-складской кластер появится на базе Таганского мясокомбината

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многофункциональный кластер организуют в Москве на базе Таганского мясокомбината. Об этом стало известно по итогам заседания Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

Специалисты рассмотрели проект изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) касательно территории по адресу: Автомобильный проезд, владение 8 (ЮВАО). Модернизировать планируют Таганский мясоперерабатывающий завод, основанный в 1928 году.

Производственно-складской комплекс построят на участке площадью 4,7 гектара. Здесь расположится пищевое производство, фабрики – кухни ресторанов, кафе и сервисы, которые готовят под доставку. Кроме того, на базе кластера оборудуют складские мультитемпературные помещения, а также отведут часть площади под офисные помещения.

Проект внесения изменений в Правила землепользования вынесут на публичные слушания.

Летом сообщалось, что Москомэкспертиза одобрила проект строительства комплекса по производству мясной продукции в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. В здании разместят производственные и складские помещения, организуют административные и инженерные отделения.

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