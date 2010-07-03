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18:53

В ТиНАО запустят производство диетических продуктов

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

18:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО создадут комплекс по производству продуктов питания для ЗОЖ. Инвестиционное соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали Сергей Собянин и генеральный директор ООО "НоваПродукт АГ" Александр Нижегородов.

Предприятие построят на Варшавском шоссе в поселении Щаповское. Общая площадь комплекса составит более 10 тысяч квадратных метров. Строительство планируют завершить до 2023 года.

Власти столицы предоставят инвестору льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль, а также пониженную ставку арендной платы за земельные участки. Объем финансовых вложений в проект оценивается в 633,56 миллиона рублей. Будет создано 200 новых рабочих мест.

"НоваПродукт АГ" – компания по производству диетических, диабетических и обогащенных продуктов питания. Создана в 2000 году. Поставляет продукцию в торговые сети "Ашан", "Магнит", X5 Retail Group, "Метро" и др.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичная промышленность растет уже четвертый год подряд. С начала года индекс промышленного производства в городе вырос на 5,5 процента. Одним из приоритетов инвестиционной стратегии является развитие высокотехнологичных инновационных отраслей, которые позволяют создавать новые рабочие места с высокой производительностью труда.

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