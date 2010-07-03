Агроферма "РусЭко" обеспечит 17% потребления салатов в Москве

11:46
Фото: vk.com/mossobyanin
Агроферма "РусЭко" на начальном этапе производства обеспечит 17% потребления салатов в Москве, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1.
Когда же она выйдет на полную мощность, это будет более 30%, добавил мэр. Он напомнил, что это не только фабрика по производству зелени, но и по производству кислорода.
"Она выделяет такое же количество кислорода, как средний столичный парк", – заявил Собянин. По словам мэра, подобные вертикальные фермы пытаются построить и в других городах мира: Лондоне, Париже, Нью-Йорке. При этом, подчеркнул Собянин, их масштаб – лишь "мизерная история, больше для пиара".
Ранее Собянин сообщил, что агроферму открыли на месте табачной фабрики на Каширском шоссе. "РусЭко" – первый и пока единственный агрокомплекс в пределах МКАД.
Табачную фабрику закрыли в 2016 году. Производственный комплекс, принадлежавший японскому концерну japan Tobacco (JTI), прекратил работу в связи с общим сокращением российского табачного рынка на фоне снижения потребления продукта.
Особенность инновационной вертикальной фермы заключается в том, что выращиваемые растения располагаются многоярусно. За счет такого подхода доступная площадь используется наиболее эффективно – 1 квадратный метр такого хозяйства приносит в 10 раз больше урожая относительно более простого аналога.
На городской ферме выращивают мелколистовые салаты, пряные травы и микрозелень. Зеленые культуры выращивают гидропонным методом, без применения пестицидов, с использованием только органических удобрений. На производстве установлена замкнутая система водоснабжения, применяются фильтры воды и воздуха.
Новый формат городского фермерства позволил обеспечить трудоустройство 284 специалистов. В перспективе производство готовы расширить с потенциалом открытия до 700 рабочих мест. 77 действующих работников (30 процентов) живут в ближайших районах, а это, в свою очередь, способствует снижению трудовой миграции.
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