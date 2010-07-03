Власти Москвы увеличили в 5 раз субсидии на инжиниринговые услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московским компаниям в рамках поддержки инновационного кластера столицы предоставят субсидии до 50 миллионов рублей на инжиниринговые услуги. Распоряжение принято на заседании президиума правительства столицы.

Московский инновационный кластер был создан в ноябре 2018 года. Участниками кластера уже стали 196 инновационных компаний. На рассмотрении находится более 100 заявок. В рамках кластера используется широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

Постановление, принятое 29 октября, расширяет меры поддержки. Теперь участники кластера смогут компенсировать до 50 процентов затрат на инжиниринговые услуги по созданию нового или модернизации существующего продукта, а также на расширение или модернизацию производства. Максимальный размер субсидии составляет 50 миллионов рублей. Субсидии могут предоставить на разработку электронных 3D-моделей продукта, технических условий на продукцию, технического проекта, выпуск опытной партии и другое.

Субсидии будут предоставлять на конкурсной основе. Критерии оценки – уровень заработной платы сотрудников компании, выручка от реализации товаров, объем налоговых поступлений в бюджет города.

Инновационные компании должны соответствовать нескольким требованиям. В том числе у них должны быть статус участника инновационного кластера, регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех лет. Среди других требований – уплата в столичный бюджет не менее 50 процентов от общей суммы региональных, местных налогов, сборов и иных обязательных платежей; получение инжиниринговых услуг не ранее чем за два года, предшествующих году подачи заявки на субсидию, наличие выручки от реализации новой или модернизированной продукции.

