Уникальный агрокомплекс "РусЭко" открыт в Москве – Собянин

15:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин рассказал о перспективах развития городских ферм в ходе посещения городской вертикальной фермы "РусЭко" на Каширском шоссе.
"В Москве можно все что угодно ожидать – производство ракет и самолетов, но чтобы выращивать салаты в Москве – это, конечно, удивительный проект. По мощности эта технология – самый крупный проект в мире по линии производства такого рода продукции", – сказал мэр.
По его словам, на этом месте была табачная фабрика "Лиггетт-Дукат", которая создавала экологические проблемы и на которую жаловались жители.
"В конце концов удалось ее закрыть и вместо этого появилась эта фабрика. Фабрика не только по производству зелени, но и по производству кислорода, потому что она выделяет кислорода столько, сколько, например, парк "Лефортово" – средний парк Москвы. Это серьезное производство, которое в перспективе может закрыть порядка 40% потребления зеленых салатов в Москве. Это очень важная история для экономики", – добавил Собянин.
Табачную фабрику закрыли в 2016 году. Производственный комплекс, принадлежавший японскому концерну japan Tobacco (JTI), прекратил работу в связи с общим сокращением российского табачного рынка на фоне снижения потребления продукта.
Особенность инновационной вертикальной фермы заключается в том, что выращиваемые растения располагаются многоярусно. За счет такого подхода доступная площадь используется наиболее эффективно – 1 квадратный метр такого хозяйства приносит в 10 раз больше урожая относительно более простого аналога.
На городской ферме выращивают мелколистовые салаты, пряные травы и микрозелень. Зеленые культуры выращивают гидропонным методом, без применения пестицидов, с использованием только органических удобрений. На производстве установлена замкнутая система водоснабжения, применяются фильтры воды и воздуха.
Новый формат городского фермерства позволил обеспечить трудоустройство 284 специалистов. В перспективе производство готовы расширить с потенциалом открытия до 700 рабочих мест. 77 действующих работников (30 процентов) живут в ближайших районах, а это, в свою очередь, способствует снижению трудовой миграции.
Ранее в Москве стартовала новая программа поддержки бизнеса "Московский акселератор". Проект подготовили специалисты фонда "Московский инновационный кластер", Агентство инноваций Москвы и российские технологические компании.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: