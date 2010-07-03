Уникальный агрокомплекс "РусЭко" открыт в Москве – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о перспективах развития городских ферм в ходе посещения городской вертикальной фермы "РусЭко" на Каширском шоссе.

"В Москве можно все что угодно ожидать – производство ракет и самолетов, но чтобы выращивать салаты в Москве – это, конечно, удивительный проект. По мощности эта технология – самый крупный проект в мире по линии производства такого рода продукции", – сказал мэр.

По его словам, на этом месте была табачная фабрика "Лиггетт-Дукат", которая создавала экологические проблемы и на которую жаловались жители.

"В конце концов удалось ее закрыть и вместо этого появилась эта фабрика. Фабрика не только по производству зелени, но и по производству кислорода, потому что она выделяет кислорода столько, сколько, например, парк "Лефортово" – средний парк Москвы. Это серьезное производство, которое в перспективе может закрыть порядка 40% потребления зеленых салатов в Москве. Это очень важная история для экономики", – добавил Собянин.

Табачную фабрику закрыли в 2016 году. Производственный комплекс, принадлежавший японскому концерну japan Tobacco (JTI), прекратил работу в связи с общим сокращением российского табачного рынка на фоне снижения потребления продукта.

Особенность инновационной вертикальной фермы заключается в том, что выращиваемые растения располагаются многоярусно. За счет такого подхода доступная площадь используется наиболее эффективно – 1 квадратный метр такого хозяйства приносит в 10 раз больше урожая относительно более простого аналога.

На городской ферме выращивают мелколистовые салаты, пряные травы и микрозелень. Зеленые культуры выращивают гидропонным методом, без применения пестицидов, с использованием только органических удобрений. На производстве установлена замкнутая система водоснабжения, применяются фильтры воды и воздуха.

Новый формат городского фермерства позволил обеспечить трудоустройство 284 специалистов. В перспективе производство готовы расширить с потенциалом открытия до 700 рабочих мест. 77 действующих работников (30 процентов) живут в ближайших районах, а это, в свою очередь, способствует снижению трудовой миграции.

Ранее в Москве стартовала новая программа поддержки бизнеса "Московский акселератор". Проект подготовили специалисты фонда "Московский инновационный кластер", Агентство инноваций Москвы и российские технологические компании.