Москва стала первой в рейтинге инновационного развития регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заняла первое место в рейтинге инновационного развития регионов России, который представил Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) . Об этом пишет ТАСС.



"Ключевая интрига этого рейтинга – это лидеры шестого рейтинга, здесь представлены топ-10 регионов. Я с удовольствием перечисляю – это Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Томская, Нижегородская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская и Калужская области", – сказал директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Леонид Гохберг.

Гохберг отметил, что результаты рейтинга не стали удивительными. Однако очень важно, что регионы, которые стали лидерами в инновационной сфере, развивают свои позиции в областях технологий, образования, цифровой экономики.

Авторы рейтинга разделили все российские регионы на четыре группы по уровню и результативности инновационной деятельности, научно-техническому потенциалу, качеству политики местный властей в области инноваций.

В первую группу вошли восемь лидеров рейтинга, во второй оказались 42 региона (на первом месте Челябинская область), в третью группу эксперты отнесли 29 субъектов. Замыкают рейтинг шесть регионов России, где значение инновационного рейтинга ниже, чем у Москвы, на 60%. Это Республики Калмыкия, Дагестан и Ингушетия, Еврейская АО, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

В Татарстане отмечается наиболее равномерное среди регионов первой группы развитие по большей части макроэкономических показателей. Также в регионе наиболее развита инновационная политика. Лидером рейтинга по показателям научно-технического потенциала стала Томская область.

Ведущими регионами страны по валовому региональному продукту были названы ЯНАО и ХМАО. В Москве, Петербурге и Нижегородской области наиболее развита экспортная активность. При этом последние строчки рейтинга по этому показателю занимают Республики Тыва и Ингушетия.

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