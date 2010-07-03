Мясокомбинат с выставочным залом построят на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москомэкспертиза одобрила проект строительства комплекса по производству мясной продукции в районе Ново-Переделкино на западе столицы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый мясокомбинат возведут по адресу: улица Новоорловская, владение 3, строение 6.

В составе завода будут размещены административные, производственные, складские, инженерные и вспомогательные помещения, а также столовая.

Кроме того, на территории комбината появятся помещения научно-исследовательского центра и выставочный зал готовой продукции с зоной для проведения дегустаций.

Ранее сообщалось, что в Ново-Переделкине также построят фабрику по производству натуральных продуктов.

Там будут выпускать джемы и снеки из органических и биодинамических фруктов и овощей, а также бутилированной воды.