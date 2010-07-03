В Красной Пахре появится завод по производству окон и стройматериалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Завод по производству окон и стройматериалов появится в Красной Пахре. Градостроительно-земельная комиссия решила предоставить ООО "Дуо Стелла" в аренду на шесть лет земельный участок площадью 1,3 гектара.

Производство полного цикла по изготовлению окон, CLT-панелей, клееной деревянной продукции, цементных смесей, тротуарной плитки и пенобетонных блоков развернется в новом цехе площадью 19,5 тысячи квадратных метров.

В 2012-2018 годах материалы, произведенные компанией "Дуо Стелла", использовались при строительстве Vnukovo Outlet Village и Vnukovo Tennis Country Club.

Ранее сообщалось, что в Ново-Переделкине построят фабрику по производству натуральных продуктов. Решение о предоставлении инвестору участка вблизи деревни Орлово приняли на заседании ГЗК.