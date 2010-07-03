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15:26

В Ново-Переделкине запустят производство натуральных продуктов

город власть экономика

15:26

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Ново-Переделкине построят фабрику по производству натуральных продуктов. Решение о предоставлении инвестору участка вблизи деревни Орлово приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

Площадь производства составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Там будут выпускать джемы и снеки из органических и биодинамических фруктов и овощей, а также бутилированной воды.

Ранее стало известно, что парфюмерно-косметическую фабрику построят в поселении Вороновское около поселка ЛМС. Под строительство выделят земельный участок площадью 6,3 гектара. Будет создано около 800 новых рабочих мест.

В ТиНАО создадут комплекс по производству продуктов питания для ЗОЖ. Предприятие построят на Варшавском шоссе в поселении Щаповское. Общая площадь комплекса составит более 10 тысяч квадратных метров. Строительство планируют завершить до 2023 года.

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город власть экономика

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