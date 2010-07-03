В Бирюлеве Западном построят завод автокомпонентов

В районе Бирюлево Западное появится завод по производству автокомпонентов – штамповочных изделий из листовой стали. Инвестиционный контракт на ПМЭФ подписали Сергей Собянин и генеральный директор российско-японской компании "Альфа Автоматив Техноложиз" Максим Кондратьев.
В Ступинском проезде возведут производственное здание площадью более 32,5 тысячи квадратных метров. Большую часть здания займут цеха. Также предусмотрены места хранения готовой продукции и офисы. Инвестор планирует завершить строительство до 2020 года.
Власти столицы предоставят инвестору льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль, а также пониженную ставку арендной платы за земельные участки.
Объем финансовых вложений в проект оценивается в 1,16 миллиарда рублей. Будет создано 385 новых рабочих мест.
Компания "Альфа Автоматив Техноложиз" – крупный поставщик автокомпонентов для автосборочных заводов "Рено Россия", "ПСМА Рус", "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", "АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ".
Ранее сообщалось, что на западе столицы построят завод по производству мясной продукции. Его возведут на Новоорловской улице, владении 3, строении 6. Общая площадь завода составит около 38 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдут административно-лабораторная, производственная, инженерная, складская и вспомогательная зоны.
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