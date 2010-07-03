На западе Москвы построят мясной завод

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

На западе Москвы построят комплекс по производству мясной продукции. Его возведут на Новоорловской улице, владении 3, строении 6, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Общая площадь завода составит около 38 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдут административно-лабораторная, производственная, инженерная, складская и вспомогательная зоны.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры



Блоки заморозки и зона погрузки продукции будут одноэтажными, производственный сектор – трехэтажным. На фасадах установят витражное остекление, которое будет чередоваться с панелями темно-серого оттенка. Офисную часть дополнительно выделят объемами.

В здании появятся система автоматического выключения света и система контроля протечек. Заказчиком проекта выступила компания "ПК "Элитгрупп инвест".