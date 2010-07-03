Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Парфюмерно-косметическую фабрику построят в поселении Вороновском около поселка ЛМС. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Под строительство фабрики выделят земельный участок площадью 6,3 гектара. Сам производственный комплекс займет 31,5 тысячи "квадратов". Всего будет создано около 800 новых рабочих мест.

Заказчиком строительства является компания "БИГ". Это крупный отечественный производитель парфюмерно-косметической продукции, который решил расширить существующие производственные площади. Проект изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.