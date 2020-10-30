Более 800 объектов недвижимости построили в Москве на месте промзон с 2011 года

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На территориях бывших промышленных зон столицы с 2011 года построили более 800 объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра города Андрея Бочкарева, заброшенные территории стремятся развивать комплексно, для реорганизации ряда бывших промзон был разработан и утвержден 91 проект планировки территории.

Общая площадь возведенной с 2011 года недвижимости составила более 24,5 миллиона квадратных метров. В это число входят как жилые дома, так и инфраструктурные объекты, пояснил Бочкарев.

Он отметил, что жилье суммарно занимает 17 миллионов квадратных метров. Жителям Москвы также доступны 64 социальных учреждения и 135 зданий административно-делового назначения.

Ранее в Москве запустили Открытый международный архитектурный конкурс по развитию набережной в столичном районе Строгино. Заявки на участие по состоянию на 20 октября подали свыше 90 компаний из 11 стран.

