Заявки на участие в конкурсе по развитию набережной в Строгине подали 96 компаний

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заявки на участие в Открытом международном архитектурном конкурсе по развитию набережной в столичном районе Строгино подали свыше 90 компаний из 11 стран, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Сообщается, что всего в Организационный комитет поступило 36 заявок. В состав участников вошли 96 компаний из разных стран мира. Больше всего заявок (8) поступило от Нидерландов. Желающие разработать концепцию набережной должны были предоставить портфолио и подготовить эссе с описанием своих ранее выполненных проектов.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что участникам предстоит разработать проект комплексного благоустройства территории, сохранив при этом ее уникальный природный ландшафт.
Оценивать работы участников будут экологи, ландшафтные архитекторы, представители органов государственной власти, эксперты в сфере архитектуры, экономики, маркетинга, недвижимости и городского планирования. Возглавит жюри Кузнецов.
Ранее сообщалось, что за лето в районе Строгино благоустроили 20 дворов. Специалисты отремонтировали проезжую часть и пешеходные дорожки, тротуары, а также привели в порядок газоны и установили новые скамейки, урны.
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