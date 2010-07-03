В Строгине за лето благоустроили 20 дворов

В префектуре Северо-Западного административного округа столицы сообщили, что минувшим летом в районе Строгино благоустроили 20 дворов, передает Агентство "Москва".
"В ходе работ были отремонтированы проезжая часть и пешеходные дорожки, тротуары, приведены в порядок газоны", – отметили в префектуре.
Там добавили, что также были установлены новые скамейки и урны, а на детских площадках уложили безопасные покрытия.
Ранее сообщалось, что в павильоне № 75 на ВДНХ с 3 по 5 октября в рамках городской программы "Мой район" пройдет первая выставка-презентация "Город: детали". Она расположится на 15 тысячах квадратных метров: там, в частности, покажут урны, анализирующие собственную заполненность, скамейки, способные заряжать телефоны, и остановки, подсказывающие оптимальный маршрут. При этом пространство павильона будет обыграно как нескольких городских районов с фуд-маркетом, киносеансами и музыкой.
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