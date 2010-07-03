Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 сентября, 22:55

В Строгине за лето благоустроили 20 дворов

город благоустройство Мой район

16 сентября, 22:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В префектуре Северо-Западного административного округа столицы сообщили, что минувшим летом в районе Строгино благоустроили 20 дворов, передает Агентство "Москва".

"В ходе работ были отремонтированы проезжая часть и пешеходные дорожки, тротуары, приведены в порядок газоны", – отметили в префектуре.

Там добавили, что также были установлены новые скамейки и урны, а на детских площадках уложили безопасные покрытия.

Ранее сообщалось, что в павильоне № 75 на ВДНХ с 3 по 5 октября в рамках городской программы "Мой район" пройдет первая выставка-презентация "Город: детали". Она расположится на 15 тысячах квадратных метров: там, в частности, покажут урны, анализирующие собственную заполненность, скамейки, способные заряжать телефоны, и остановки, подсказывающие оптимальный маршрут. При этом пространство павильона будет обыграно как нескольких городских районов с фуд-маркетом, киносеансами и музыкой.

Читайте также

город благоустройство Мой район

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика