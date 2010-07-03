В парке "Дубки" появятся новые волейбольные площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В департаменте капитального ремонта столицы сообщили о ведущемся устройстве новых волейбольных площадок в западной части парка "Дубки" на севере города, передает Агентство "Москва".

Эти площадки станут частью одной из двух новых спортивных зон. К настоящему моменту там уже подготовлено основание и уложено прорезиненное покрытие, скоро начнется установка ограждения.

При этом хоккейную коробку, на месте которой строятся волейбольные площадки, по просьбе местных жителей перенесли в северную часть парка. Ледовое поле станет частью второй спортивной зоны, в состав которой также войдут площадки для воркаута и пинг-понга.

Ранее сообщалось, что в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне специалисты приступили к работам по комплексному благоустройству мемориального комплекса на Поклонной горе. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, задача состоит в том, чтобы воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка.

Специалисты обновят инженерные коммуникации, уложат новое дорожное покрытие, приведут в порядок элементы архитектурно-художественной подсветки и отремонтируют парапеты и ступени лестниц.