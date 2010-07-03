Началось благоустройство парка Победы на Поклонной горе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты приступили к работам по комплексному благоустройству мемориального комплекса на Поклонной горе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Задача благоустройства в этом месте – воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка.

"Рисунок мощения и типоразмер плит подобраны на основании анализа и максимально соответствуют первоначальному виду. Кроме того, в результате комплексного благоустройства территории будет привлечено дополнительное внимание к памятникам героев Первой мировой войны и памятнику Солдату Первой мировой войны", – сказал Бирюков, передает Агентство "Москва".

Зона производства работ будет закрыта для посетителей. По ее периметру смонтируют ограждение. Все работы проходят межсезонный период.

Мероприятия по подготовке территории будут закончены в декабре, добавил заместитель мэра.

За это время специалисты обновят инженерные коммуникации, приведут в порядок элементы архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения, обновят дорожное покрытие, отремонтируют парапеты и ступени лестниц.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября на Цветном бульваре будет перекрыто движение транспорта из-за праздничных мероприятий в цирке имени Юрия Никулина. Полное перекрытие будет действовать на участке от Садового кольца до Малого Сухаревского переулка на четной и нечетной сторонах с 15:00 до 18:00.

