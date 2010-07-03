Движение на Цветном бульваре перекроют 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

14 сентября на Цветном бульваре перекроют движение транспорта из-за праздничных мероприятий в цирке имени Никулина, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Полное перекрытие будет действовать на участке от Садового кольца до Малого Сухаревского переулка на четной и нечетной сторонах с 15:00 до 18:00.

14 августа движение транспорта перекроют на Садовом кольце из-за парада техники городских служб Москвы. Полное перекрытие будет действовать с 9:00 до 15:00.

14 и 15 сентября в районе Савеловского вокзала будут перекрывать движение транспорта в ночное время из-за работ по благоустройству прилегающей территории.