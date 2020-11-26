Депутат рассказал, как снизить ставку по ипотеке до 2-3% годовых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Действующую в России льготную ставку ипотеки в 6,5 процента годовых можно понизить до 2-3 процентов при использовании программы субсидий субъектов, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает News.ru.

"Регионы некоторые берут на себя субсидирование процентной ставки. В каждом регионе по-своему. Может достигать 2-3 процента. А в некоторых регионах, например, по сельхозипотеке, – даже меньше 1 процента. Скажем, в Чувашии по сельхозипотеке до 0,1 процента доходит", – сообщил депутат.

Этой возможностью могут воспользоваться и жители регионов Центральной России. Например, власти Московской области обеспечивают для семей с детьми скидку на кредит в размере 3 процентов. Если ребенок родился после 1 января 2020 года и зарегистрирован в Подмосковье, как и один из его родителей, ставка по ипотеке может составить 3,5 процента.

Ранее гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил о планах запуска пилота программы льготной ипотеки на покупку частных жилых домов для молодых заемщиков с детьми. Согласно программе, ставка составит 6,5%, из прибыли компании на ее запуск выделят 300 миллионов рублей.

Мутко отметил, что пилот планируют запустить в декабре. Предполагается, что программа будет действовать до 1 июля следующего года.

Аксаков выразил мнение, что эта программа будет популярной.