Хуснуллин заявил о необходимости продления программы льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программа льготной ипотеки способствует реализации нацпроектов, поэтому ее необходимо продлить после 1 июля 2021 года, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Как отвечающий за отрасль человек, буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализации национальных проектов невозможны", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Программа льготной ипотеки по ставке 6,5%, стартовавшая 17 апреля 2020 года, была продлена до 1 июля 2021-го. Первоначально она была рассчитана на срок до 1 ноября текущего года.

Ранее гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил о планах запуска пилота программы льготной ипотеки на покупку частных жилых домов для молодых заемщиков с детьми. Согласно программе, ставка составит 6,5%, из прибыли компании на ее запуск выделят 300 миллионов рублей.