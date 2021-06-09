Москвичам рассказали о погоде в праздничные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В праздничные выходные в столице ожидается облачная погода с возможными грозами, а также кратковременными дождями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в Москве прогнозируется до 24 градусов тепла.

"Погода будет чуть улучшаться. Тот атмосферный фронт, который сейчас поливает нас дождями, где-то довольно сильными, где-то территория остается без осадков, он еще сохранит влияние до 12–13 июня, то есть практически на все выходные", – уточнила Позднякова.

Она добавила, что при грозе порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

"Начиная с воскресенья будет меньше облаков, за счет этого ночи могут быть прохладнее, не 13–15 градусов, а 12–14, зато дневная температура будет повыше. В целом погода будет вполне комфортная, по температурному режиму близкая к норме", – заключила специалист.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на текущей неделе в столице сохранится дождливая погода. Более того, ближайшие три дня для московского региона характерны град и грозы.