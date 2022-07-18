Союз потребителей РФ предложил производителям выкупить иномарки – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Российский союз потребителей из-за проблем с поставками автозапчастей направил в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) письмо с предложением выкупать неисправные иномарки по рыночной цене на момент возврата. Об этом сообщает газета "Известия".
Союз потребителей в своем письме напомнил, что, согласно закону о защите прав потребителей, производитель должен обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы. В случае если для товара не установлен срок службы, то это требование действует десять лет со дня продажи.
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил изданию, что организация запросила подтверждение у автопроизводителей того, что они готовы выполнять свои обязательства на территории России, либо рассказать о планах преодоления затруднений.
Ответ пришел только от компании Porsche, которая сообщила, что импортер и дилерская сеть продолжают работать, а запчасти отгружаются со склада в России.
Ранее аналитик рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин рекомендовал при покупке автомобиля ориентироваться не на стоимость, а на доступность запчастей. Он рассказал, что на уровень цен также влияет баланс спроса и предложения.
Пилипишин отметил, что предсказать уровень цен на автомобили в настоящий момент невозможно, однако ждать их существенного падения бессмысленно.
В России сильно подорожали люксовые автомобили
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