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Общество

В РФ расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

В РФ расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

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Правительство России упростило правила получения льготной ипотеки для IT-специалистов. Проставление 30 января подписал Михаил Мишустин.

Теперь для оформления кредита на жилье ежемесячный доход будет определяться исходя из места работы, который указан в трудовом договоре. Раньше определяющую роль играл адрес головного офиса.

Кроме того, после получения ипотеки работать в компании сотруднику можно будет на протяжении как минимум пяти лет. В случае увольнения льготная ставка будет сохраняться еще на протяжении полугода.

В 2023 году из федерального бюджета на поддержку IT-специалистов выделят 6,5 миллиарда рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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